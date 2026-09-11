سيدات الأهلي ينطلقن بخماسية الترجي

دشن فريق الأهلي الأول لكرة القدم للسيدات مشواره في الدوري الممتاز بفوز كاسح على مضيفه الترجي 5ـ1، الجمعة، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب الأخير في القطيف ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتناوب على خماسية الفريق الأهلاوي كلٌ من النيجيرية شينازا يوشندو «هدفين 10 و52»، والأرجنتينية ليندا برافو «28»، ومها الشريف «37»، ودانة فهد «48»، بينما جاء الهدف الوحيد للترجي عن طريق النيجيرية أجيجينا زكريا «77».

وبهذه النتيجة، حصد الأهلي أول ثلاث نقاط في النسخة الجارية من الدوري، بينما ظل الترجي دون نقاط.

ويصطدم الفريق الأهلاوي بالهلال في مواجهة كلاسيكو، الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية، وفي اليوم ذاته يحلّ الترجي ضيفًا على القادسية.