دي زيربي: مستقبل ريتشارليسون ليس بيدي

رفض الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، الكشف عما إذا كان ريتشارليسون سيبقى مع النادي اللندني، بعد تقارير أفادت بأن المهاجم الدولي البرازيلي يرغب في إنهاء عقده.

ودخل ريتشارليسون «29 عامًا» في خلاف مع ناديه بشأن الأشهر التسعة المتبقية في عقده الحالي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى فريقه السابق إيفرتون، لكن الصفقة انهارت قبيل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بإنجلترا في الأول من سبتمبر، وبعد ذلك جرى استبعاد اللاعب من قائمة الدوري الممتاز وأصبح يتدرب مع فريق تحت 21 عامًا.

وعند سؤاله عما إذا كان ريتشارليسون يحظى بمستقبل في النادي، قال دي زيربي في مؤتمر صحافي الجمعة قبل استضافة إيفرتون لحساب الجولة الرابعة من الدوري الممتاز: «لا أعرف. هذا ليس عملي».

وأضاف: «ما يمكنني قوله هو أنني أعرف جيدًا جدًّا ما فعله النادي من أجل ريتشارليسون، وما فعله ريتشارليسون من أجل النادي في الشهر أو الشهرين الأخيرين».

وتابع: «أنا أعرف، والنادي يعرف، وهو يعرف، ووكيله يعرف. الجميع يعرف أفضل منكم أفضل بكثير».

وبحسب التقارير، يريد ريتشارليسون أن يوافق توتنام على صفقة إعارة تتيح له الانضمام إلى نادي فاسكو دا جاما البرازيلي، على أن يعيد تقييم خياراته في يناير.

وأكد أدمار لوبيز، المدير الرياضي للنادي البرازيلي، أنَّه يخوض محادثات بشأن ضم ريتشارليسون.

لكن يُعتقد أن توتنام يفضل صفقة انتقال نهائي، ما يترك الوضع في طريق مسدود، مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات بالبرازيل مساء الجمعة.

ولم يلعب ريتشارليسون، المنضم إلى نادي شمال لندن عام 2022، مع فريقه منذ الخسارة أمام برينتفورد 0ـ3 في الجولة الافتتاحية من الدوري.

وفي ظل غياب اللاعب، لم يحقق توتنام أي انتصار في الدوري، ولا يزال ينتظر تسجيل هدفه الأول في منافساته قبل استضافته إيفرتون السبت.

وكانت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية نقلت الخميس عن «جلوبو» البرازيلية أنَّ ريتشارليسون غاضب من قرار توتنام بعدم تسجيله في قائمة الدوري الممتاز، ويريد من النادي فسخ عقده حتى يتمكن من الانضمام إلى فاسكو دا جاما.

وذكر التقرير أنَّ محامي اللاعب سيقدمون طلبًا إلى المحكمة لإنهاء عقده، الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم.

وبعد خسارة وتعادلين قال المدرب السابق لمارسيليا الفرنسي: «أعتقد أننا أفضل من الموسم الماضي. من الصعب تصديق ذلك حاليًّا، لأننا لا نفوز ولا نسجل، لكنني متفائل».

واستطرد: «أؤمن بلاعبي، وبهذه المجموعة من اللاعبين. أعتقد أنَّ اللاعبين يملكون قدرات كبيرة وإمكانات كبيرة، والآن أنا متفائل».