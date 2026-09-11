النصيري يجدد الثنائيات

أحرز المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، هدفين في مباراةٍ واحدةٍ للمرة الثانية مع «النمور».

وسجَّل النصيري هدفين أمام الفيصلي، مساء الجمعة في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مسهمًا في فوز فريقه 3ـ1 ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي.

واستفاد المغربي من زميله المهاجم النيجيري جورج إيلينيخينا، الذي قدَّم له تمريرتين حاسمتين، ساعدتاه في هز شباك الإسباني فيرناندو باتشيكو، حارس المرمى.

وأحرز النصيري ثنائيةً أمام نيوم، في الجولة الـ 29 من الموسم الماضي. وثنائيته في مرمى الفيصلي، هي الثانية لصالح الفريق، الذي استقطبه مطلع العام الجاري من فنربخشة التركي.

ويرتبط الاتحاد مع المغربي، البالغ من العمر 29 عامًا، بعقدٍ يمتد حتى صيف 2028.