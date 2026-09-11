فهد بن جلوي يتسلّم حزام التايكوندو الشرفي

تسلّم الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الجمعة، الحزام الأسود الشرفي للاتحاد الدولي للتايكوندو «6 دان»، من الدكتور تشونجوون تشو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، وذلك خلال لقائهما في ميدان الهجن بمحافظة الطائف.

وطبقًا لحساب فريق السعودية على منصة «إكس» الجمعة، جاء تسليم الحزام من الاتحاد الدولي لجهود نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في دعم رياضة التايكوندو عالميًا، والحركة الرياضية الدولية، من خلال احتضان السعودية لأبرز البطولات والمناسبات الرياضية المتنوعة، بما يخدم تطلعات وطموحات الرياضيين حول العالم.

ويُمنح هذا الحزام حصرًا لقادة الدول الداعمة لرياضة التايكوندو والقيادات الرياضية.

وجاء ذلك على هامش حضور ضيوف السعودية لأعمال الجمعية العمومية الـ 15 للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، المنظمة بمحافظة الطائف، والتي تستقطب قيادات اللجان الأولمبية من 57 دولة إسلامية، إضافة إلى عدد من قيادات الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية.