ممتاز السيدات.. الاتحاد يقلبها على الهلال

حول فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات تأخره بهدف أمام الهلال إلى انتصار 3ـ1 في موقعة الكلاسيكو التي جمعتهما على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض، الجمعة ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وافتتح الهلال النتيجة عبر البندري مبارك «30»، وأدركت الجزائرية لينا بوساحة التعادل للاتحاد «50»، وبعدها بدقيقتين أضافت الباراجويانية ليثا شامورو الهدف الثاني، قبل أن تعود لينا مجددًا وتسجل هدفها الشخصي الثاني والثالث لفريقها «84».

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي والنصر في المركزين الثاني والأول تواليًا، أما الهلال فبقي دون نقاط في المركز السادس.

وتنتظر الفريقان مواجهتي كلاسيكو في الجولة الثانية، إذ يحلّ الهلال ضيفًا على الأهلي، الجمعة، ويستقبل الاتحاد نظيره النصر، السبت.