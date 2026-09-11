بونو ينتظر قرار إنزاجي.. وبوابري خارج الحسابات

يُحدِّد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، موقف المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، من المشاركة في لقاء التعاون، السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي قبل انطلاقه بساعات، وفقًا لما كشف عنه لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وأوضح المصدر ذاته، أن مشاركة الحارس لم تُحسم حتى الآن سواء بالوجود في التشكيلة الأساسية، أو على مقاعد البدلاء، وسيتخذ إنزاجي القرار النهائي بعد اختبارات أخيرة يجريها قبل المباراة.

وكان المغربي تعرَّض لإصابةٍ عضليةٍ خلال تدريبات الإحماء قبيل انطلاق اللقاء الأخير الذي خسره الفريق أمام نيوم، الإثنين الماضي، بهدفين دون ردٍّ.

وفي سياق متصل، استبعد المدرب اللاعب الفرنسي سايمون بوابري من بعثة الفريق المغادرة إلى القصيم بقرار فني، فيما ضمَّ التركي يوسف أكتشيشيك إلى القائمة التي ستخوض المواجهة.

وغادرت بعثة الهلال، الجمعة، إلى القصيم استعدادًا لملاقاة التعاون على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وحقق الأزرق العاصمي 15 نقطةً في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي بعد خمسة انتصارات، وخسارة وحيدة أمام نيوم «0ـ2».