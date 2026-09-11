الأهلي يعاقب الحزم بطريقة 2010

قلبَ فريق الأهلي الأول لكرة القدم تأخُّره بهدفٍ أمام ضيفه الحزم إلى انتصارٍ بـ 3ـ1، مساء الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، لحساب سابع جولات دوري روشن السعودي، مستنسخًا سيناريو الفوز على الخصم ذاته في البطولة نفسها قبل 16 عامًا.

وسجَّل إبراهيم النخلي، ظهير أيسر الحزم، الهدف الأسرع خلال النسخة الجارية من الدوري في الدقيقة الثانية.

وأدرك أصحاب الضيافة التعادل في الدقيقة 21 عن طريق الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو.

ومن ركلة جزاءٍ، تقدَّم المهاجم الإنجليزي إيفان توني للأهلي للمرة الأولى في الدقيقة 32 من المباراة.

وأضاف اللاعب ذاته هدفًا ثالثًا للفريق، وثانيًا له في الدقيقة 45، لينهي الفريق الجدَّاوي الشوط الأول بأفضليةٍ مريحةٍ.

ومع بدايات الشوط الثاني، انبرى توني لركلة جزاءٍ أخرى في الدقيقة 49، لكنَّه أضاعها بالتسديد في قائم إبراهيم زايد، حارس مرمى الحزم.

وغابت الأهداف تمامًا خلال هذا الشوط، لتنتهي المباراة بنتيجة الشوط الأول ذاتها.

وفي 10 ديسمبر 2010، حقق الأهلي الفوز على الحزم بنتيجة 3ـ1 بعدما تأخَّر أولًا بهدفٍ مبكِّرٍ للفريق القصيمي، على غرار هذا اللقاء. وجاء هدف الحزم يومها في الدقيقة 7، وردَّ عليه الأهلي بثلاثيةٍ، منها هدفان خلال الشوط الأول.

وللمرة الثالثة يفوز الأهلي على الحزم بنتيجة 3ـ1 في بطولة دوري المحترفين التي استُحدثت صيف 2008.

ورفع الأهلي عدد انتصاراته أمام منافسه في البطولة إلى 13 فوزًا، مقابل خسارةٍ واحدةٍ، وثلاثة تعادلاتٍ.

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات مداويًا جراح الهزيمة السابقة 2ـ3 أمام القادسية، وزاد رصيده إلى 12 نقطةً، بينما جمَّدت الخسارة رصيد الحزم عند ثماني نقاط.