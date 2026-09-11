بعد 66 محاولة.. القائم يهزم توني

حادت ركلة جزاء للإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن نطاق المرمى، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعدما سدَّدها في القائم خلال لقاء الحزم، الجمعة، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي.

وحصل توني على الركلة بنفسه في بدايات الشوط الثاني بعد تعرضه للعرقلة من سلطان تنكر، مدافع الحزم، وانبرى لتسديدها محاولًا تسجيل جزائية جديدة خلال اللقاء، بعد أخرى سابقة ترجمها بنجاح في الدقيقة 32.

وحاول المهاجم الإنجليزي وضع الكرة أقصى الزاوية بعيدًا عن متناول إبراهيم زايد، حارس مرمى الحزم، إلا أنها اصطدمت بالقائم وارتدت إليه ليسددها بعيدًا من جديد، قبل تدخل الحكم باحتساب خطأ ضده بداعي لمسه الكرة مرتين متتاليتين.

وأضاع اللاعب ركلة جزاء للمرة الخامسة في مشواره، والثالثة بقميص الأهلي، بعد إهدارين خلال الموسم الماضي، أحدهما أمام النجمة في «روشن»، والآخر أمام الدحيل القطري ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقبل انضمامه للأهلي صيف 2024، أهدر توني ركلتين أثناء احترافه في بلاده، إحداهما بقميص بيتربورو يونايتد، والأخرى وهو يلعب لبرينتفورد.

وسدد اللاعب الركلات المهدرة الأربع السابقة نحو المرمى لكن تصديات الحراس حالت دون ولوجها الشباك، بعكس جزائيته أمام الحزم التي ارتطمت في القائم.

وفي المجمل سدد توني 67 ركلة جزاء خلال مسيرته، وسجل 62 منها، فيما أضاع خمسًا.

ونفذ الركلات الـ 66 الأولى له بين إطارات المرمى الثلاثة، بينما جاءت الأخيرة في قائم مرمى الحزم.