ماريسكا: أجواء «أولد ترافورد» معقدة.. والتركيز سلاحنا

وصف المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، مباراة فريقه المقبلة بالدوري الممتاز، الأحد، أمام جاره يونايتد بأنها واحدة من أشرس مواجهات الديربي، التي تحمل الرقم 199.

وسيحل سيتي ضيفًا على ملعب «أولد ترافورد» لخوض أول مباراة بين الفريقين منذ أن تولى ماريسكا مسؤولية فريقه خلفًا للإسباني بيب جوارديولا الذي أمضى عشرة مواسم حقق فيها 20 لقبًا في كل المسابقات.

وقال ماريسكا، في مؤتمر صحافي الجمعة: «أدرك أهمية هذه المباريات للجماهير بما يتجاوز الحاجة إلى النقاط الثلاث.. إنه أمر بالغ الأهمية لأسباب مختلفة».

وأضاف: «إنها مباراة ديربي. خاصة بالنسبة للنادي وللجماهير. مباراة مميزة، وأهم شيء يمكننا فعله هو أن نكون على طبيعتنا، وبعد ذلك سنرى النتيجة النهائية».

ويتصدر سيتي جدول الترتيب بتسع نقاط، بفارق الأهداف عن أرسنال حامل اللقب، بعد مرور ثلاث جولات. وفاز الفريق الثلاثاء على بورتو البرتغالي في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا.

وكان ماريسكا سعيدًا بشكل خاص بالطريقة التي تعامل بها لاعبوه مع الأجواء المتوترة داخل ملعب بورتو وخارجه. وقال: «أعتقد أنَّ أهم شيء بالنسبة للاعبين هو التركيز على المباراة.. الأمر مشابه مع بورتو، ملعب معقد وأجواء رائعة».

وأضاف: «أعلم أنَّ الوضع مختلف في أولد ترافورد. لكن ينصب تركيز اللاعبين الرئيس على المباراة، وخطة اللعب، وكيف يمكننا الفوز، وكيف يمكننا إثارة الإعجاب».

وحول جاهزية لاعبيه وتشكيلته التي ستخوض المباراة، أوضح ماريسكا أنَّ المدافع الدولي الإنجليزي نيكو أورايلي جاهز تمامًا ومتاح للاختيار. أما بالنسبة للجناح البلجيكي جيرمي دوكو فإن الأمر ما زال مبكرًا.

وكان أورايلي اضطر إلى الانسحاب من مباراة الفوز 1ـ0 أمام كوفنتري سيتي في نهاية الأسبوع الماضي، بسبب مشكلة في الظهر قبل انطلاق المباراة بوقت قصير.

أما دوكو فغاب عن الملاعب منذ إصابته بمشكلة في ربلة الساق خلال مباراة درع الاتحاد الإنجليزي ضد أرسنال في أغسطس.