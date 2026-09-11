قادري: حماس الأهلاويين أكبر منا

كشف التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، عن توقعه ردة الفعل القوية للاعبي الأهلي خلال اللقاء الذي جرى الجمعة ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي، بسبب رغبتهم في تعويض خسارتهم السابقة أمام القادسية، مشيرًا إلى دور الغيابات في الهزيمة.

وبعد المباراة التي انتهت أهلاوية بنتيجة 1ـ3 قال المدرب: «توقعت صعوبة المباراة لأنها الثالثة لنا خلال فترة قصيرة، وردة فعل الأهلي كانت متوقعة بعد خسارته اللقاء الماضي».

وأضاف: «بدأنا اللقاء بشكل صحيح، لكن ردة فعل الأهلي كانت قوية، وارتكبنا بعض الأخطاء على المستوى الجماعي، أدت إلى استقبالنا الهدفين الأول والثاني».

وتابع: «بعد ذلك حاولنا العودة إلى المباراة، لكن حماس لاعبي الأهلي كان أكبر منا، وفقدنا التركيز. كما أن الوصول للجاهزية البدنية كان صعبًا جدًّا بسبب ضغط المباريات».

وأردف: «لدينا 3 إصابات عضلية للاعبين أساسيين، إضافة إلى غياب قائد الفريق بسبب تراكم البطاقات. مع ذلك قدم اللاعبون الذين دخلوا اليوم أداءً جيدًا».

واختتم: «لدينا الآن فترة راحة، ونأمل أن نستعيد خلالها جهودنا ونقدم بعدها أفضل ما لدينا».

وجمدت الخسارة الثالثة رصيد الحزم عند 8 نقاط جناها من انتصارين وتعادلين.