تريم يدرس عرض التعاون

فتحت إدارة نادي التعاون خط مفاوضات مباشر مع التركي فاتح تريم، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الجاري، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، قدَّمت الإدارة التعاونية برئاسة بدر الغنام للمدرب المخضرم الذي سبق أن قاد الشباب عرضًا لمشروع النادي وأهدافه المستقبليّة في المنافسات المحلية والقارية، للوقوف على مدى جاهزيته ورغبته في العودة إلى الدوري السعودي.

وأشارت المصادر إلى أنَّ تريم طلب التريث بالرد ودراسة العرض التعاوني، مشترطًا الاطلاع على التفاصيل المالية، إضافة إلى مدة العقد والترتيبات الخاصة بالطاقم المساعد، قبل منح كلمته النهائية.

وكانت «الرياضية» أشارت في وقت سابق أنَّ التعاون ينوي إقالة مدربه الصربي زاركو لازيتيتش، وفتح عدة خطوط مع مدربين من ضمنهم السعودي سعد الشهري وفاتح تريم.

ويحتل التعاون المركز الـ14 في سلم ترتيب دوري «روشن» برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات ومثلها خسائر ولم يتذوق طعم الانتصار.