الاتحاد يعتمد مكافأة الجولات الخمس

قرَّرت إدارة نادي الاتحاد تطبيق آلية المكافآت المالية نفسها الخاصَّة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم التي اعتمدتها خلال الموسمين الماضيين، حسبما أوضحته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن الإدارة أبقت على النظام دون تغيير الموسم الجاري، في إطار المحافظة على تنافسية اللاعبين، وربط المكافآت بالنتائج وموقع الفريق في سلم الترتيب.

وتنصُّ الآلية على احتساب المكافأة بعد نهاية كل خمس جولات من الدوري شريطة وجود الاتحاد ضمن المراكز الثلاثة الأولى. وتتفاوت قيمتها وفق المركز الذي يحتله الفريق عند موعد الاستحقاق.

وحسبَ المصادر، يحصل اللاعبون على القيمة الأعلى للمكافأة في حال تصدُّر الفريق جدول الترتيب بعد الجولة المحدَّدة، فيما تنخفض تدريجيًّا عند احتلال المركزين الثاني والثالث، ولا تُصرف عند وجوده خارج المراكز الثلاثة الأولى.

وكانت إدارة النادي طبَّقت النظام نفسه الموسمين السابقين، ونتج عنه تحقيق دوري روشن السعودي في النسخة قبل الماضية، لتُقرِّر استمراره الموسم الجاري.

ويتصدَّر الاتحاد ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا برصيد 17 نقطةً من خمسة انتصارات وتعادلين.