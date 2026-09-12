بوسيتش: عدنا بعد صدمة.. وأشكر اللاعبين

شكر الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لاعبيه على مستواهم في لقاء الحزم، الجمعة، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى إظهارهم ردةَ فعلٍ إيجابيةً بعد التأخُّر في النتيجة.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء الذي انتهى أهلاويًّا بنتيجة 3ـ1، قال المدرب: «بدأنا المباراة بطريقةٍ سيئةٍ، وتلقَّينا صدمةً، لكنْ بعد ذلك أظهرنا ردةَ فعلٍ إيجابيةً. الخصم لم يكن سهلًا، وأشكر اللاعبين على المستوى الذي قدَّموه».

وأضاف: «أهدرنا عددًا كبيرًا من الفرص خلال الشوط الثاني، وما قدَّمه اللاعبون يستحقون الشكر عليه».

وعما إذا كان سيتبع سياسة المداورة في التشكيل خلال اللقاء الآسيوي المقبل لإراحة بعض الأسماء قبل موقعة صن داونز الجنوب إفريقي في كأس القارات، قال: «سنُحدِّد القرار الأسبوع المقبل».

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات مداويًا جراح الهزيمة السابقة 2ـ3 أمام القادسية، وزاد رصيده إلى 12 نقطةً.