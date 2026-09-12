الغرافة.. تدريب وحيد في الرياض

يصل فريق الغرافة القطري الأول لكرة القدم إلى الرياض في الـ 02:00 من ظهر الإثنين، من أجل مواجهة الهلال، مساء الثلاثاء على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن باكورة جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب مصادر «الرياضية»، يتدرب الغرافة مساء يوم الوصول على ملعب المباراة، فيما يخوض الهلال تدريبه الأخير قبلها على ملعب مركز «الماجدية» الرياضي.

وقبل الحصتين التدريبيتين، يتحدث المدربان عن المواجهة خلال مؤتمرين صحافيين. ويحتضن مركز «الماجدية» مؤتمر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، الذي يبدأ في الـ 07:30 مساءً، فيما يبدأ مؤتمر البرتغالي بيدرو مارتينز، مدرب الفريق القطري، في الـ 06:30 مساءً داخل منشأة ملعب «المملكة أرينا».

ويسكن الغرافة فندق «مانسارد رياض راديسون»، القريب من الملعب، ويغادر الرياض قبل ظهر الأربعاء.

ويقود طاقم تحكيم إماراتي، بقيادة عمر العلي، مواجهة الفريقين، فيما عيّن الاتحاد الآسيوي السوري محمد سعيد المصري مراقبًا للمباراة، والياباني ماميكاوا تورو مقيّمًا للحكم.

ويصل طاقم التحكيم، المؤلف من ستة إماراتيين، إلى الرياض الأحد، ويؤدي تدريباته عصر الإثنين على «المملكة أرينا».