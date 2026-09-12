أربيلوا: أعرف سبب خسائرنا.. وليفربول لا يخيفنا

يأمل الإسباني ألفارو أربيلوا، مدرب فرق فولهام الأول لكرة القدم، أن يسجل فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحلُّ ضيفًا، السبت، على ليفربول بقيادة مواطنه أندوني إيراولا، ليتفادى شبح الإقالة.

وعُيِّن أربيلوا «43 عامًا»، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، على رأس القيادة الفنية للفريق اللندني، لكنَّه فشل في الاختبارات الثلاثة الأولى، ليصبح في أسفل جدول الترتيب بالشراكة مع كوفنتري سيتي.

وتعرَّض المدافع الدولي السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني لانتقاداتٍ بسبب ما وُصِف بـ «السذاجة التكتيكية» في ظل اعتماده على أسلوبٍ هجومي مفتوحٍ، ترك دفاعه مكشوفًا في عديدٍ من المناسبات.

وسيخوض المدرب اختبارًا آخرَ قويًّا، 20 سبتمبر الجاري، أمام مانشستر يونايتد قبل التوقف الدولي الذي يمتدُّ ثلاثة أسابيع، وقد تتيح هذه الفترة للنادي إعادة النظر في القرار بالتعاقد معه.

ويدرك أربيلوا، الذي سبق له أن لعب بقميص ليفربول موسمين ونصف الموسم «2007ـ2009»، أن التعديلات ضروريةٌ إذا أراد تحويل الأداء الهجومي الإيجابي إلى نقاطٍ.

وقال المدرب في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة: «الأمر لا يتعلَّق بموقفي، لكنَّني واثقٌ جدًّا، وأتحدَّث مع لاعبي، وأرى أنهم يعملون بالطريقة التي أريدها».

وأضاف: « لم يكن هناك فرقٌ كبيرٌ بيننا وبين منافسينا في كل مباراةٍ من مبارياتنا الثلاث، ومع ذلك، يشير سجل النتائج مع الأسف إلى ثلاث خسائر».

واستطرد: «أعتقد أننا نلعب بطريقةٍ تصنع فرصًا كافيةً للفوز، لكنْ في النهاية لا يحدث ذلك. نحن نعرف السبب، وما نحتاج إلى تعديله، ونعمل على ذلك».

وشرح المدرب: «عندما تكون الكرة في حوزتنا، أول ما نفكر فيه ليس ما سنفعله لتسجيل هدفٍ، بل ما سنفعله عندما نفقد الكرة. نحن في حاجةٍ إلى أن نكون مستعدين للسيطرة على الانتقالات، وهذا واضحٌ جدًّا بالنسبة لي. عندما نفقد الكرة، نحتاج إلى أن نكون أكثر تماسكًا، وأن نختار بشكلٍ أفضل متى سنضغط عاليًا».

وعن مواطنه إيراولا، أجاب: «أعرفه جيدًا. رأيته مدربًا لميراندا، ورايو فاييكانو، وبورنموث. إنه مدربٌ رائعٌ، ولا أستغرب أنه يقود ليفربول الآن».

ولفت إلى أن ليفربول قدَّم بدايةً بطيئةً، وخسر نقاطًا أمام نيوكاسل، ونوتنجهام فورست، لكنَّه استدرك ذلك بتحقيق فوزين متتاليين على إيبسويتش تاون، وأتلتيكو مدريد الإسباني في دوري الأبطال.

وتابع: «إنهم يتحسَّنون، ويسيطرون على المباريات بشكلٍ أفضل، ومن الواضح أنهم كانوا غير محظوظين بعض الشيء في بعض المباريات. هم عدوانيون للغاية، ويضغطون بقوةٍ، ويريدون السيطرة على المباراة، وبالطبع، هم سريعون للغاية في الهجوم، ولديهم لاعبون يتمتعون بجودةٍ عاليةٍ، ويرسلون كثيرًا من الكرات العرضية أيضاً، لذا نعمل على تحديد طريقةٍ للدفاع ضدهم، وسنحصل على فرصتنا بالتأكيد».