بثلاثية ماستانتوونو.. فيورنتينا يتخلص من المركز الأخير

تخلَّص فريق فيورنتينا الأول لكرة القدم من المركز الأخير بعد تحقيقه، الجمعة، فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد باولو فانولي، وجاء على حساب مضيفه فينيزيا 4ـ2 في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ويدين فيورنتينا بفوزه إلى ثلاثيةٍ، سجلها مهاجمه الأرجنتيني فرانكو ماستانتوونو، المعار من ريال مدريد الإسباني.

وكان فينيزيا البادئ بالتسجيل عبر الدولي النيجيري أكور أدامز في الدقيقة 22، لكنَّ فيورنتينا ردَّ بأربعة أهدافٍ للأرجنتينيين ماستانتوونو «29 و30 و84» وماتيو بيليجرينو «66»، بينما قلَّص الفرنسي أنطوان إينو الفارق بتسجيله الهدف الثاني «86».

وهذا الفوز الأول لفيورنتينا بعد ثلاثِ هزائمَ متتاليةٍ، دفعت إدارة النادي إلى إقالة المدرب والمدافع الدولي السابق فابيو جروسو، واللجوء إلى خدمات مدربه السابق فانولي الذي قاده إلى البقاء الموسم الماضي.

وكان فانولي خلف ستيفانو بيولي، نوفمبر الماضي، عندما كان الفريق يحتل المركز الأخير برصيد أربع نقاطٍ فقط بعد عشر مراحل. وتحت قيادته، أنهى فيورنتينا الموسم بالمركز الـ 15، وبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة «كونفرنس ليج».

وكان من المفترض أن يُمدِّد فانولي، الذي سبق له تدريب فينيزيا وتورينو، عقده موسمًا إضافيًّا عقب ضمان البقاء، لكنَّ إدارة فيورنتينا قرَّرت، يونيو الماضي، إسناد المهمة إلى جروسو، الذي كان يشرف حينها على ساسولو.

وبدأ فيورنتينا موسمه في الدوري الإيطالي بشكلٍ كارثي، إذ تلقَّى هزيمةً قاسيةً أمام روما 0ـ4، ثم سقط مرتين على ملعبه 0ـ3 أمام فروزينوني، الصاعد حديثًا، و1ـ2 أمام تورينو.

وصعد فيورنتينا إلى المركز الـ 15 مؤقتًا برصيد ثلاث نقاطٍ، فيما مُني فينيزيا بخسارته الثالثة تواليًا، وتراجع إلى المركز الأخير دون رصيدٍ.

وتُستكمل المرحلة، السبت، بلقاءات جنوى مع فروزينوني، ولاتسيو مع ميلان، وأتالانتا مع كالياري، في حين تجرى الأحد مباريات ليتشي مع مونزا، ونابولي مع بولونيا، وساسولو مع يوفنتوس، وتُختتم الإثنين بمواجهات تورينو مع روما، وكومو مع بارما، وإنتر مع أودينيزي.