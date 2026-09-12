في الجزائيات.. الأهلي يعادل الهلال

تساوى فريق الأهلي الأول لكرة القدم مع نظيره الهلال في صدارة قائمة الحاصلين على ركلات جزاءٍ خلال النسخة الجارية من دوري روشن السعودي.

ونال الأهلي ركلتين، سجل واحدةً، وأضاع الأخرى خلال انتصاره على الحزم 3ـ1، الجمعة، ضمن الجولة السابعة.

وارتفع عدد ركلات الأهلي في الدوري إلى خمسٍ، بالتساوي مع الهلال، وهما أكثر الفرق حصولًا عليها، يليهما الاتحاد الذي احتُسبت له أربع ركلاتٍ.

وحصل الأهلي على ركلةٍ واحدةٍ أمام أبها، واثنتين أمام الرياض، ومثلهما خلال مواجهة الحزم.

ومن أصل 18 فريقًا تخوض غمار البطولة، حصلت عشرة فرقٍ على جزائياتٍ، فيما لم تحصل الثمانية الأخرى على أي ركلةٍ حتى الآن.