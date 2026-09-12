رين يعمّق جراح مارسيليا بخسارة ثالثة

عمَّق فريق رين الأول لكرة القدم جراح ضيفه مارسيليا بإلحاق هزيمةٍ ثالثةٍ على التوالي به بتخطيه 1ـ0، الجمعة، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وسجل أدريان توماسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 إثر كرةٍ رأسيةٍ من البديل الدولي الأردني موسى التعمري. وكاد توماسون أن يضيف هدفًا ثانيًا، لكنَّ تسديدته ارتدت من العارضة.

وصنع مارسيليا عديدًا من الفرص، لكنْ يبدو أن عجزه عن إبرام تعاقداتٍ جديدةٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية ينعكس عليه سلبًا حاليًّا، فبعد إخفاقه في التأهل إلى دوري الأبطال، وما تَّرتب على ذلك من ضغوطٍ ماليةٍ، باع النادي عددًا من لاعبيه الأساسيين، بينهم هدَّافه الإنجليزي مايسون جرينوود، والهولندي كوينتن تيمبر، لاعب الوسط، دون أن يعوِّض رحيلهم.

وعيَّن النادي الجنوبي برونو جينيزيو مدربًا جديدًا قادمًا من ليل، لكنَّه يجد نفسه مضطرًّا إلى الاعتماد على تشكيلةٍ تضم لاعبين كانوا على هامش الفريق في الموسم الماضي، وآخرين عادوا بعد فترات إعارةٍ.

واستهلَّ مارسيليا الموسم بفوزٍ كبيرٍ على ستراسبورج 4ـ0، لكنَّه لم يحصد أي نقطةٍ منذ ذلك الحين، فيما ستكون مباراتاه المقبلتان أمام بشكتاش التركي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ثم أمام باريس سان جيرمان على ملعبه.

وهذا الفوز الثالث لرين مقابل تعادلٍ واحدٍ، ليرفع الفريق رصيده إلى عشر نقاطٍ، وينتزع الصدارة مؤقتًا بفارق نقطةٍ واحدةٍ أمام موناكو، الذي يحلُّ ضيفًا على ستراسبورج، السبت، فيما تجمَّدت نقاط مارسيليا عند ثلاثٍ في المركز الـ 11.

ويلعب، السبت، أيضًا لوهافر مع أنجيه، وباريس أف سي مع ليون، وأوكسير مع نيس، ولوريان مع تولوز، بينما تُختتم المرحلة الأحد بمباريات ليل مع تروا، ولومان مع لانس، وبريست مع باريس سان جيرمان.