برأسية إجليسياس.. إشبيلية يسقط «الخفافيش»

سجل فريق إشبيلية الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا على ضيفه فالنسيا 1ـ0، الجمعة، على ملعب «رامون سانشيز بيثخوان» في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويدين الفريق الأندلسي بفوزه الثالث لمدافعه خوان إجليسياس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81، ليرفع رصيده إلى عشر نقاطٍ، ويرتقي مؤقتًا إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ديبورتيفو آلافيس الثاني، الذي يحلُّ ضيفًا على راسينج سانتاندر، السبت، وبفارق نقطتين وراء برشلونة المتصدر وحامل اللقب، الذي يلعب مع مضيفه ليفانتي، الأحد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع شحٍّ في الفرص الخطيرة، وغيابٍ للتسديدات بين القوائم، لكنَّ إشبيلية انتفض في الثاني، وأضاع سيلًا من الفرص قبل أن يخطف هدف الفوز برأسيةٍ مركَّزةٍ من إجليسياس في منطقة الجزاء.

واستعاد الفريق الأندلسي توازنه بعد نقطةٍ يتيمةٍ من آخر مباراتين، إذ تعادل مع إسبانيول 1ـ1 في المرحلة الرابعة، وخسر قبلها في عقر داره أمام أتلتيكو مدريد 1ـ3.

أمَّا فالنسيا، المُلقَّب بـ «الخفافيش»، فتجمَّد رصيده عند نقطةٍ يتيمةٍ في المركز الأخير بعد خسارته الثالثة على التوالي حيث تعثر قبلها بنتيجةٍ قاسيةٍ في ميستايا ضد برشلونة 0ـ5، كما سقط أمام ديبورتيفو لاكورونيا 1ـ3.

وتُستكمل منافسات المرحلة، السبت، بلقاءات أوساسونا مع إسبانيول، وأتلتيك بلباو مع إلتشي، وريال مدريد مع رايو فاييكانو.

ويلعب الأحد سيلتا فيجو مع ملقة، وخيتافي مع ديبورتيفو لاكورونيا، وريال سوسييداد مع أتلتيكو مدريد، وتختتم الإثنين بلقاء فياريال مع ريال بيتيس.