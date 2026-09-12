دومينجيز لـ«الرياضية»: هدفنا الانتصار قبل التوقف

أكد الفرنسي جوليان دومينجيز، مهاجم فريق الخلود الأول لكرة القدم، أنهم يستهدفون الانتصار أمام الرياض، الأحد، في ختام الجولة السابعة من دوري روشن، قبل فترة التوقف المرتبطة بكأس الخليج في جدة.

وبيّن المهاجم الفرنسي: «أتطلع كثيرًا لخوض هذه المباراة، وبعدها ستكون لدينا فترة توقف، لذلك نريد أن نخرج منها بالفوز، الأمور تسير بشكل جيد جدًا بالنسبة لي، وحظيت باستقبال رائع من الجميع في النادي».

وأضاف: «ما زلت في مرحلة التأقلم، لأن كل شيء جديد بالنسبة لي، لكنني أشعر براحة كبيرة هنا، أتمنى أن أقدم للفريق كل خبرتي وإصراري، وأن أسهم في تحقيق أكبر عدد ممكن من الانتصارات، ونريد مواصلة النتائج الإيجابية والاستمرار على هذا النهج». وعن طموحه التهديفي، أجاب دومينجيز: «بالتأكيد، فهذا ما جئت من أجله».

يذكر أن الخلود صاحب المرتبة السابعة في سلم الترتيب يعد، إلى جانب الاتحاد، الفريقين اللذين لم يعرفا الخسارة في الدوري، الموسم الجاري.