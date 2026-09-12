الباراجواي تُجدد الثقة في ألفارو حتى 2030

مدد الأرجنتيني جوستافو ألفارو، مدرب منتخب الباراجواي الأول لكرة القدم، عقده حتى عام 2030، ومن المُقرر أن تستضيف البلاد مباراة واحد من المونديال في العام ذاته، وفق ما أعلنه روبرت هاريسون، رئيس الاتحاد المحلي، السبت.

وبثّ رئيس الاتحاد الباراجوياني عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» منشورًا جاء فيه: «2030، هيا بنا!»، مرفقه بصورة بجانب ألفارو، صاحب الـ64 عامًا، وهو يحمل قميص المنتخب المُلقب بـ«الألبيروخو» يبرز فيه تاريخ العرس الكروي العالمي المقبل.

وحامت الشكوك حول مستقبل صانع عودة المنتخب الباراجوياني للمونديال في نسخة أمريكا الشمالية 2026، الذي تم إقصاؤه من المنتخب الفرنسي في دور ثمن النهائي، بمشاركتهم الأولى منذ نسخة 2010، في جنوب إفريقيا.

ويبقى المدرب الأرجنتيني على رأس فريق صنع المفاجأة بإطاحته المنتخب الألماني في دور الـ32، قبل أن ينهزم أمام «الديوك» بقيادة الفرنسي ديدييه ديشان، مدرب «الزرق»، في ثمن النهائي.

وعقب لقاء مشحون، بسبب كثرة التدخلات العنيفة للاعبي الباراجواي، تأسف ديشان للشتائم المتبادلة خلال اللقاء، غير أن ألفارو دافع عن لاعبيه، عادًا أن لعب فريقه يتسم بالندية.

ويستضيف الباراجواي مباراة واحدة من مرحلة المجموعات في مونديال 2030، في الذكرى المئوية لأبرز حدث كروي في العالم.

وينطبق الأمر ذاته على الأوروجواي والأرجنتين، بمباراة وحيدة لكليهما، فيما ستجرى كل المباريات الأخرى في أرض المنظمين الثلاثة، إسبانيا والمغرب والبرتغال.