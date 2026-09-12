رالي تشيلي.. سولبرج يخطف الصدارة

اعتلى السويدي أوليفر سولبرج، سائق فريق تويوتا، صدارة اليوم الأول من رالي تشيلي، متفوقًا على البريطاني إلفين إيفانز، زميله في الفريق ومتصدر بطولة العالم.

وواصل الفرنسي أدريان فورمو على مقود هيونداي انطلاقته القوية بعد رالي الباراجواي نهاية أغسطس الماضي، الذي أنهاه ثالثًا، ليحتل المركز ذاته، بعد ست مراحل خاصة على طرق ترابية وموحلة، بسبب الأمطار التي هطلت.

وأكد سولبرج وإيفانز للصحافيين أنهما راضيان على الأجواء الممطرة، إذ يخشى السويدي خاصة مسارًا جافًا في صالح الفرنسي سيباستيان أوجييه، زميله في تويوتا، بطل العالم تسع مرات.

وفقد الفرنسي حظوظه تمامًا في الظفر بلقب عالمي عاشر بعدما أنهى المرحلة رابعًا، على بعد 20 ثانية من سولبرج.

ويُعد الفنلندي سامي باياري، سائق تويوتا أيضًا، ضمن المرشحين للقب بجانب إيفانز وسولبرج، بعدما أنهى المرحلة خامسًا، مقرًا أنه شعر براحة أقل بسبب الوحل.

وتتبارى 10 سيارات لثلاث شركات «خمس لتويوتا، ثلاث لهيونداي، واثنتان لفورد بوما» مساء الأحد، على الأراضي التشيلية، في المرحلة 12 من بطولة العالم.

ويتضمن الرالي 16 مرحلة خاصة على مسافة 311 كيلومترًا، وسط أحوال طقس يتوقع أن تكون متقلبة.

وينحصر لقب 2026، على بعد اثنين أو ثلاثة راليات من النهاية، بين إيفانز «216 نقطة»، وباياري «196 نقطة» الفائز بثلاثة راليات تواليًا «إستونيا وفنلندا والبارجواي»، ثم سولبرج ثالثًا بـ175 نقطة.