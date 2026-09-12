الهلال.. إنزاجي يبعد ميتي وبوابري

استبعد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الفرنسيين محمد قادر ميتي وسايمون بوابري عن قائمة مواجهة التعاون في بريدة، السبت، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن استبعاد ميتي وبوابري جاء بقرار فني من إنزاجي، الذي ضم إلى قائمته التركي يوسف اكتشيشيك، إلى جانب كل من المغربي ياسين بونو والسنغالي خاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي سافيتش والهولندي سمرفيل والبرازيلي جابرييل مارتينلي والإنجليزي أولي واتكينز.

وكانت بعثة الفريق العاصمي وصلت إلى القصيم، مساء الجمعة، استعدادًا لخوض هذه المواجهة، قبل فترة التوقف التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27» في جدة.