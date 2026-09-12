النصر.. تمزق يغيّب يحيى 10 أيام

أظهرت فحوص طبية خضع لها أيمن يحيى، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، تعرضه إلى تمزق في العضلة الضامة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن يحيى سيغيب عن المشاركة مع فريقه من 10 إلى 14 يومًا.

ويفتقد القطب العاصمي يحيى أمام الخليج دوريًا، السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن، إضافة إلى العين الإماراتي في افتتاح دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى أن لاعب الوسط سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال فترة التوقف التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27» في جدة، من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل.

وبيّن المصدر أن يحيى شعر بالإصابة في التدريب الأخير قبل مواجهة أبها، الأربعاء الماضي، وظهر جالسًا في دكه البدلاء، قبل أن يزج به الأسترالي آنج بوستيكوجلو، عند الدقيقة 76، بدلًا من عبد الله الحمدان.