أرينا جاهزة.. وإيلينا تتحلى بالهدوء

أكدت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، استعدادها للمعركة الأخيرة في مسعاها لإحراز لقب ثالث تواليًا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، حيث تقف في طريقها بالنهائي المنتظر، مساء السبت، الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، التي أنهت عهد منافستها في صدارة التصنيف العالمي.

وقالت أرينا، قبل المباراة النهائية عن منافستها: «إيلينا لاعبة ذات إرسال قوي، تطورت حقًا على مر الأعوام في اللعب من وراء الخط الخلفي، ستكون مباراة صعبة بدنيًا وذهنيًا. لكني مستعدة للمعركة، أنا مستعدة لفعل كل شيء لتحقيق الفوز».

وشددت إيلينا الهادئة، خلافًا لمنافستها البيلاروسية المتحمسة، بدورها على المتطلبات الذهنية للمواجهة، مضيفة: «أرينا لاعبة شديدة الشراسة، من الصعب اللعب أمامها، ذهنيًا وبدنيًا، لأن لها أسلوب لعب وإرسال يتسمان بالقوة، سأحتاج إلى القدوم بكل الطاقة التي أملكها، وتقديم أفضل إرسالاتي أمامها، واتخاذ القرارات الصحيحة في اللحظة المناسبة، لأن النتيجة في معظم الأحيان تكون متقاربة جدًا، هنا يصنع القرار الفارق».

ويُعد النهائي المرتقب في «فلاشينج ميدوز» تكرارًا للمشهد الختامي لبطولة أستراليا المفتوحة، يناير الماضي، الذي توّجت به إيلينا، لتثأر من خسارتها أمام أرينا في نهائي ملبورن عام 2023.

وتتقدم اللاعبة البلاروسية في المواجهات المباشرة بينهما 10ـ7، بما في ذلك انتصارات على الكازاخستانية في طريقها الموسم الجاري لإحراز لقبي بطولتي إنديان ويلز وميامي للألف نقطة، مارس الماضي.

وتراجعت نتائج أرينا، صاحبة الـ28 عامًا، منذ ذلك الحين، بعد الوداع المبكر في بطولتي «رولان جاروس» و«ويمبلدون»، لتعود وتفرض نفسها منافسة مهيمنة في «فلاشينج ميدوز»، بعدما قدمت أداء قويًا، لتتغلب على الأمريكية جيسيكا بيجولا بمجموعتين نظيفتين، وتبلُغ النهائي الرابع تواليًا في البطولة.

من جهتها، عادت اللاعبة الكازاخستانية من تأخرها بمجموعة لتتغلب على الأمريكية كوكو جوف، بطلة نسخة 2023، وتبلغ النهائي الأول لها في المسابقة.

وقبل النهائي، ضمنت إيلينا، البالغة 27 عامًا، إزاحة أرينا من صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات «دابليو تي إيه»، بعد بلوغها نصف النهائي.