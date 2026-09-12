أبها ينتظر الموافقة على إقالة بوريتش

ينتظر نادي أبها موافقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشأن إنهاء العلاقة مع الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاصة بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أن إدارة النادي الجنوبي رفعت طلبها إلى الرابطة عقب الخسارة أمام النصر 1ـ2، الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، تمهيدًا لإقالة المدرب الكرواتي والتعاقد مع جهاز فني جديد.

وترغب إدارة أبها في حسم ملف المدرب الجديد خلال فترة التوقف، التي تعقب مواجهة الدرعية، الأحد، ضمن الجولة السابعة، بهدف الاستفادة منها في تجهيز الفريق، وتصحيح مساره قبل استئناف منافسات الدوري.

وتولى بوريتش تدريب أبها موسم 2025ـ2026، وقاده إلى الصعود لدوري روشن بعد تصدره دوري الدرجة الأولى برصيد 77 نقطة، جمعها من 24 انتصارًا وخمسة تعادلات مقابل خمس هزائم، وبفارق أربع نقاط عن الفيصلي، صاحب المركز الثاني.

وتراجعت نتائج أبها الموسم الجاري، إذ لم يحقق أي انتصار خلال الجولات الست الأولى من دوري روشن، بعدما خسر خمس مباريات وتعادل في واحدة، ليحتل المركز الأخير في سلم الترتيب برصيد نقطة وحيدة.