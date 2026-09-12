عوار يصل الدوحة.. والاتحاد في البيت

وصل الجزائري حسام عوار، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى الدوحة العاصمة القطرية، قبل البعثة التي ستغادر مساء السبت الرياض إلى هناك، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أن لاعبي الاتحاد سيجرون أولى حصصهم التدريبية، الأحد، على ملعب «البيت» بمنطقة الخور، الذي يحتضن مواجهة الفريق أمام الشمال في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة عند الـ 07:00 مساء الإثنين.

واضطر الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، إلى إراحة عوار، وعدم ضمه للقائمة التي شاركت في مواجهة الفيصلي، بعد تعرضه لإجهاد عضلي، في المباراة قبل الأخيرة أمام الفيحاء، الثلاثاء الماضي.

ويتصدر الاتحاد قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، مؤقتًا، برصيد 17 نقطة، بعد تحقيقه الفوز على مضيفه الفيصلي 3ـ1 في المجمعة، ضمن الجولة السابعة.