سجن خربوش 9 أعوام بعد سرقة دوناروما

حُكم على إلياس خربوش، المدبر الرئيس لعملية السطو على الإيطالي جانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، وشريكته الحامل، اللذين احتُجزا رهينتين في شقتهما الباريسية، يوليو 2023، بالسجن تسعة أعوام نافذة، بقرار من محكمة باريس.

وحكمت محكمة باريس الجنائية على خربوش، صاحب الـ21 عامًا، إضافة إلى السجن، غرامة مالية قدرها 92 ألف دولار.

وتعرض دوناروما، حارس باريس سان جيرمان السابق، للضرب المبرح خلال عملية السطو، بينما تعرضت أليسيا إليفانتي، خطيبته آنذاك، وزوجته حاليًا، للخنق بكابل، وتعرضت لاحقًا لإجهاض عزته إلى صدمة الحادثة.

وحصل مختار دي، المتهم الآخر، على حكم بالسجن خمسة أعوام، مع عامين موقوفي التنفيذ سيكونان خاضعان لفترة مراقبة.

أما المتهم الثالث خيان إم، الذي اشتبهت النيابة العامة أيضًا في تدبيره عملية السطو من داخل زنزانته في السجن، فقد بُرّئ من التهمة.

وفي 21 يوليو 2023، في جنح الليل، استيقظ دوناروما وأليسيا، فجأة على وقع احتجازهما من أربعة رجال مقنّعين تسللوا إلى شقتهما الفاخرة في الطابق التاسع عبر الأسطح، وتعرّضت خطيبته للإجهاض بعد فترة وجيزة، ما عُزي إلى الصدمة التي عاشتها تلك الليلة.

وفي غضون دقائق، نهبت مجموعة مكونة من سبعة رجال، لم تُحدد هوية بعضهم، مبالغ نقدية، ومجوهرات وساعات، وحقائب فاخرة، قدّرها حارس مرمى المنتخب الإيطالي بما يقل قليلًا عن مليون يورو.

وجرت عملية السطو هذه في أحد أرقى أحياء باريس العاصمة في جادة مونتين.