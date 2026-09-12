فليك يُحذّر نجوم برشلونة من التراجع

حذّر الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، لاعبيه من أيّ تراجع في التركيز، بعد بداية موسم قوية، تمثّلت بفوز حامل اللقب بالخمس مباريات في مختلف المنافسات.

وقال فليك للصحافيين، السبت، قبل مواجهة ليفانتي، الأحد: «نعرف أن الأمور في كرة القدم يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة، يعجبني أننا نستمتع بالوضع حاليًا، إذا غيّرنا شيئًا من هذه العقلية فسنسير في الاتجاه الخاطئ، وهذا ما لا نرغب فيه».

وأضاف المدرب الألماني: «نحن سعداء بأننا نلعب بهذا المستوى، لكننا نعرف أن علينا مواصلة إثبات ذلك في كل مباراة، نعرف أننا نملك جودة كبيرة، لكننا أيضًا نؤدي أمورًا مهمة بالنسبة لنا، عندما نحافظ على ضغط عالٍ، ونكون مركزين ونشيطين».

وأوضح فليك أن جوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة النادي الكاتالوني، حريص على إحراز لقب الدوري الإسباني للمرة الثالثة تواليًا، بجانب الهدف الرئيس، التتويج بدوري أبطال أوروبا، الذي حققه الفريق في المرة الأخيرة عام 2015، متابعًا: «تحدثت مع الجماهير، والناس في برشلونة، العام الجاري علينا أن نفوز بدوري أبطال أوروبا، وبالطبع هذا حلم بالنسبة لنا، وهدفنا أن نفوز به، لكن الرئيس أكد لنا أن الدوري الإسباني مهم أيضًا، والفوز فيه ثلاث مرات تواليًا سيكون أمرًا رائعًا».

وسّجل حامل لقب الإسباني بجميع مبارياته في مختلف المسابقات، 22 هدفًا، ومستقبلًا ثلاثة، قبل حلوله ضيفًا على ليفانتي في خامس جولات دوري «لاليجا».

وتعملق نجوم خط الهجوم في برشلونة، أبرزهم البرازيلي رافينيا ولامين يامال، بتسجيلهم خمسة أهداف في مرمى فينورد الهولندي بدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى أهداف في مرمى كل من رايو فايكانو وفالنسيا وإلتشي بالدوري المحلي.