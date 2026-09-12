التعاون.. 3 مباريات في بريدة بلا أهداف

أخفق فريق التعاون الأول لكرة القدم في التسجيل بجميع مبارياته الثلاث على أرضه، الموسم الجاري، لكنه لم يستقبل أي هدف في بريدة، قبل مواجهة الهلال، السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وتعادل التعاون سلبًا أمام الخليج في الجولة الأولى، والفيحاء في الثالثة، والفتح في الخامسة، ليحصل على نقطة من كل مواجهة، ويجمع نقاطه الثلاث دون أن يهز الشباك على ملعبه.

وفي المقابل، خسر الفريق القصيمي، الذي يقوده الصربي زاركو لازيتيتش، مبارياته الثلاث خارج أرضه أمام الخلود 2ـ3، والنصر 1ـ2، والحزم 0ـ1، لتأتي أهدافه الثلاثة، والأهداف الستة، التي استقبلتها شباكه، بعيدًا عن بريدة، دون أن يحصد أي نقطة.

ويبحث التعاون أمام الهلال عن انتصاره الأول بعد ست جولات، اكتفى خلالها بثلاثة تعادلات مقابل ثلاث خسائر، محققًا ثلاث نقاط من أصل 18 ممكنة.