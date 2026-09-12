هاميلتون يتجاهل التعليمات .. ويُوقف تجارب مدريد

تعرض لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، لحادث تصادم، خلال التجارب الحرة الأخيرة لجائزة ​إسبانيا الكُبرى، السبت، على حلبة فورمولا 1 الجديدة في مدريد، ما أدى إلى توقفها قبل انتهائها بنحو نصف ساعة.

وتوفقت إطارات سيارة بطل العالم سبع مرات عن الدوران، ما تسبب في انزلاقها واصطدامها بالحواجز عند ‌المنعطف الأخير. ‌

وتمكن هاميلتون من الرجوع للخلف، وحاول ‌إعادة ⁠سيارة ​فيراري المتضررة ⁠إلى حارة الصيانة في حلبة «مادرينج» في مسافة تقارب لفة كاملة، متجاهلًا تعليمات فريقه بالتوقف.

وتوقف السائق البريطاني في نهاية المطاف، بينما ظل الجناح الأمامي عالقًا تحت السيارة التي تعرضت أيضًا لثقب في ⁠الإطار الأمامي الأيمن.

وطالب فريق فيراري هاميلتون بالتوقف قائلًا: «أوقف السيارة، توقف في ​أكثر الأماكن أمانًا»، ليرد البريطاني الذي عاد إلى حارة الصيانة ‌على متن دراجة نارية صغيرة بعد أن أوقف سيارته، بـ: «إذا استطعت العودة، فسأفعل، وإذا لم أستطع، فسأفعل ذلك بأمان».

ورُفع العلم الأحمر في ‌الجلسة، ثم توقف الوقت مؤقتًا لإصلاح الحواجز قبل 15 دقيقة ⁠من ⁠انتهائها.

وتُعد التجارب التأهيلية، مساء السبت، حاسمة للسباق الرئيس الأحد، إذ من المرجح أن يكون التجاوز شاقًا على هذا المسار الصعب، الذي وصفه جورج راسل، سائق مرسيدس، أنه يتيح هامشًا أقل للخطأ مقارنة بسباق موناكو بسبب قرب الجدران، لكن السرعات فيه أعلى.

كان هاميلتون قد سّجل رابع أسرع ​سائق وقت ​وقوع الحادث، بينما تصدر شارل لوكلير، زميله في الفريق، قائمة أسرع الأزمنة.