الاتفاق يعسكر داخليا.. ويرتاح 8 أيام

منح الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة ثمانية أيام، عقب التعادل أمام القادسية 3ـ3، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الجهازين الفني والإداري في النادي الشرقاوي حددا الأحد 20 سبتمبر الجاري موعدًا لعودة التدريبات.

وبيّن المصدر أن إدارة النادي تدرس مع الأسترالي باباس تنظيم معسكر داخلي خلال فترة التوقف المتزامنة مع كأس الخليج في جدة، 23 سبتمبر الجاري، ويخوص من خلاله مواجهات تجريبية.

ووصل الاتفاق إلى النقطة الـ11 بعد مرور سبع جولات من الدوري، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين، مقابل خسارتين.