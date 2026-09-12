حصة أخيرة

انتظم لاعبو فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، بحصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة ليفانتي، الأحد، في خامس جولات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ نادي برشلونة)