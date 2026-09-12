الجمعة.. انطلاق موسم تمور العلا

تطلق الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الجمعة المقبل، النسخة السابعة من موسم العلا للتمور، ضمن موسم «خيرات العلا» الزراعي 2026ـ2027.

ويبدأ الموسم بمزاد التمور خلال عطلات نهاية الأسبوع حتى 15 نوفمبر المقبل، في قرية الفرسان، إضافة إلى افتتاح موسم التمور في سوق المزارعين بالمنشية، الذي يستمر من 18 حتى 27 سبتمبر.

ويهدف الموسم إلى دعم المزارعين وتوسيع نطاق تسويق منتجاتهم داخل السعودية وخارجها، عبر منصة تجمع المزارعين والمنتجين ورواد الأعمال مع المتخصصين في المجال الزراعي، بما يسهم في رفع القيمة الاقتصادية لمنتجات العلا الزراعية.

ويشكّل المزاد منصة اقتصادية تجمع مزارعي العلا بالمشترين والتجار والمستثمرين، وتوسّع فرص تسويق التمور المحلية والوصول بها إلى شرائح أوسع من المشترين، بما يرفع القيمة الاقتصادية للمنتج المحلي، ويفتح قنوات أوسع لتداوله في الأسواق.

ويأتي موسم العلا للتمور ضمن موسم «خيرات العلا» الزراعي، الذي أطلقته الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يوليو الماضي، بوصفه مظلة للمواسم والفعاليات الزراعية في المحافظة، ويشمل موسم الفواكه الصيفية، ومزاد تمور العلا، وموسم الحمضيات والبرغرينا والعسل، بما يبرز تنوع الإنتاج الزراعي في العلا وارتباطه بموروثها وخبراتها الزراعية المتوارثة.

ويعرض المزاد مجموعة متنوعة من أصناف تمور العلا، من بينها البرني، والمجدول، والحلوة الحمراء، والعنبرة، والصفاوي، مع إتاحة المزايدة والبيع المباشر، بما يمنح المشترين والتجار فرصة للتعرف على تنوع الإنتاج المحلي وجودته، ويوسع قنوات وصول المزارعين إلى الأسواق. كما يقدم الموسم لزواره تجربة متكاملة تمزج بين الزراعة والتراث والسياحة، إلى جانب أنشطة للأطفال والعائلات تسلط الضوء على دور النخيل في التراث السعودي.

وتعكس نتائج النسخة السابقة الدور الاقتصادي المتنامي للمزاد في قطاع التمور بالعلا، إذ بلغت إيراداته في عام 2025 نحو 13.19 مليون ريال، فيما تجاوز حجم التمور المتداولة 2.250 طنًا، بمشاركة أكثر من 1.600 مزارع، مسجلًا نموًا في المبيعات بنسبة 48.7 في المئة مقارنة بالنسخة السابقة.

وتضم العلا أكثر من 4.2 ملايين نخلة، تمتد على مساحة تبلغ 16.484 هكتارًا، فيما يصل إنتاج المحافظة من التمور إلى نحو 130 ألف طن سنويًا، ما يعكس مكانة النخيل في المشهد الزراعي للعلا ودوره في إرثها الزراعي الممتد.

وإلى جانب دوره التجاري، يتيح المزاد للزوار التعرف عن قرب على تمور العلا وتنوع أصنافها، والالتقاء بمزارعيها والتعرف على خبراتهم الزراعية المتوارثة، في تجربة تربط النشاط الاقتصادي بالموروث الزراعي للمحافظة.

وتواصل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، من خلال برامجها وخدماتها الزراعية، تطوير القطاع الزراعي ورفع استدامته وتنافسيته، عبر مبادرات تشمل تمكين المزارعين، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، ورفع جودة الإنتاج وكفاءته.

وشملت أعمال التسميد ومكافحة الآفات أكثر من 137 ألف نخلة، إلى جانب اعتماد 500 مزرعة بعلامة التمور السعودية، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج وحضور تمور العلا في الأسواق المحلية والإقليمية.