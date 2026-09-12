هيلتون جدة يحتضن إعلامي «خليجي 27»

اختار الاتحاد السعودي لكرة القدم فندق هيلتون جدة مقرًا للمركز الإعلامي خلال بطولة كأس الخليج الـ27، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته جاهزية ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية لمباريات البطولة، التي تنظم للمرة الأولى في جدة، من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات.

وكان المنتخب اليمني أول الواصلين إلى مدينة جدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج.

ومن المقرر أن يتواصل خلال الأيام المقبلة وصول بقية المنتخبات المشاركة إلى جدة، وفق الجداول المعتمدة، تمهيدًا لبدء تحضيراتها النهائية قبل انطلاق المنافسات.

ويشارك المنتخب اليمني في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والإمارات والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى السعودية والعراق وعُمان والكويت.