في سان مارينو.. بتسيكي يُحطم الرقم القياسي

أطلق الإيطالي ماركو بتسيكي، متسابق أبريليا ريسينج، تحذيرًا لمنافسيه في بطولة العالم للدراجات النارية، بتحطيمه الرقم القياسي التاريخي للفة على حلبة «ميسانو» السبت، ​ليحقق مركز الانطلاق الأول في التجارب التأهيلية لسباق جائزة سان مارينو الكُبرى، متقدمًا على مارك ماركيز، متسابق دوكاتي.

وقال بتسيكي بعد نهاية التجارب: «كانت لفة جيدة، وأنا سعيد لأن التجارب التأهيلية لم تكن سهلة، رفعت العديد من الأعلام الصفراء، وكان الحفاظ على التركيز أمرًا صعبًا».

وأضاف الدّراج الإيطالي: «في ‌الجولة الأولى، بقيت ‌في الحلبة لتنفيذ لفة إضافية لمجرد تسجيل ​زمن، ‌ولحسن ⁠الحظ ​كانت تلك ⁠هي أفضل لفة أقدمها، إذ لم أتمكن من إكمال لفة نظيفة في الجولة الثانية».

وأصبح بتسيكي أول متسابق يكسر حاجز الدقيقة و30 ثانية، مسجلًا زمنًا قدره دقيقة واحدة، و29.982 ثانية، ليمنح فريق أبريليا مركز الانطلاق الأول على أرضه.

وينضم إلى بتسيكي في الصف الأمامي كل من ماركيز، وفيرمين ألديجير، متسابق جريسيني ريسنج.

وحاول ماركيز تحسين زمنه مرتين في أواخر الفترة التأهيلية، لكنه تراجع ⁠عن إكمال كلتا اللفتين السريعتين، بعد أن ‌حاول تجاوز حدود الأداء المتاحة عند ‌المنعطفات.

وحقق فابيو دي جيانانتونيو، متسابق فريق في.آر. 46 ريسنج، رابع أسرع زمن، بينما اكتفى خورخي مارتن، متصدر البطولة، بالمركز الخامس، وسيكون إلى جانبه لوكا ماريني من فريق هوندا في الصف الثاني.

ويتصدر مارتن البطولة برصيد 256 نقطة، ويأتي ماركيز ثانيًا بواقع 237 نقطة، ثم بتسيكي ثالثًا بإجمالي 232 نقطة.

وينطلق بيدرو أكوستا، متسابق كيه.تي.إم، وفرانكو موربيديلي من فريق في.آر.46، وأليكس ماركيز، متسابق جريسيني ريسنج، الذي تعرض لحادثين خلال الجولة التأهيلية، من الصف الثالث.

واستمر فرانشيسكو بانيايا، الذي كان يحمل الرقم القياسي السابق للفة في ميسانو، في مواجهة صعوبات ​على متن دراجته من طراز ​دوكاتي، كما الحال طوال الموسم، وسيبدأ السباق من المركز الرابع عشر بعد إخفاقه في التقدم من الجولة التأهيلية الأولى إلى الثانية.