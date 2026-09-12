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حادث هاميلتون
2026.09.12 | 04:05 pm
تعرض لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، لحادث تصادم، خلال التجارب الحرة الأخيرة لجائزة إسبانيا الكُبرى، السبت، على حلبة فورمولا 1 الجديدة في مدريد، ما أدى إلى توقفها قبل انتهائها بنحو نصف ساعة (الفرنسية ـ رويترز)
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