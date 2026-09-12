حادث هاميلتون

تعرض لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، لحادث تصادم، خلال التجارب الحرة الأخيرة لجائزة ​إسبانيا الكُبرى، السبت، على حلبة فورمولا 1 الجديدة في مدريد، ما أدى إلى توقفها قبل انتهائها بنحو نصف ساعة (الفرنسية ـ رويترز)