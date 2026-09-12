الخميس.. الأخضر ينطلق من «شنجريلا»

يدخل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الخميس، معسكرًا إعداديًا في مدينة جدة، للمشاركة في بطولة كأس الخليج 27، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة الأخضر اختارت فندق «شنجريلا» مقرًا لسكن المنتخب، على أن يخضع اللاعبون، الذين سيتم اختيارهم للقائمة، إلى كشوفات طبية.

ورجح المصدر أن يعلن المدرب اليوناني جروجيس دونيس قائمته عقب انتهاء الجولة الافتتاحية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تنطلق الإثنين والثلاثاء المقبلين.

ويدشن الأخضر مشاركته في البطولة، التي يتزامن افتتاحها مع اليوم الوطني السعودي، بمواجهة الكويت 23 من الشهر الجاري، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن يلتقي بعدها بثلاثة أيام نظيره العماني، ويختتم دور المجموعات بمواجهة العراق في 29 من الشهر ذاته.

وكانت قرعة بطولة الخليج أوقعت الأخضر إلى جانب منتخبات الكويت وعمان والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية قطر والإمارات والبحرين واليمن.