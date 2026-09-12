«5G» تغطي ملاعب خليجي 27

تشهد شبكات الاتصالات في ملعبي الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، تحديث قبل استضافة منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، التي تنطلق 23 سبتمبر الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن أعمال التحديث تشمل توفير خدمات الجيل الخامس «5G» في الملعبين، بدلًا من شبكات الجيل الرابع «4G» المستخدمة سابقًا، إلى جانب تركيب تقنيات وشبكات جديدة، بهدف رفع كفاءة خدمات الاتصال والإنترنت خلال مباريات البطولة.

وبيَّن المصدر أن التغطية ستكون متاحة عبر جميع المشغلين، «stc» و«موبايلي» و«زين»، فيما لا تزال الأعمال تحت التشغيل والتجهيز حتى الآن، على أن تكتمل، وفق الخطة الموضوعة، بنهاية الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر إلى أن ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل لم يكن يضم سابقًا حلول تغطية داخلية، قبل أن تشمل الأعمال الحالية إضافة تجهيزات جديدة تدعم خدمات الاتصال داخل مرافقه ومدرجاته.

وتأتي هذه الخطوة ضمن أعمال تجهيز ملعبي «الإنماء» و«الأمير عبد الله الفيصل» لاستضافة منافسات «خليجي 27»، التي تحتضنها جدة بدءًا من 23 سبتمبر الجاري.