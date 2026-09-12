لارسون الاتفاق.. ابن أسطورة يحمل إرثا أثقل كتفيه

في ملاعب أوروبا التي لا تزال أصداء أهداف هنريك لارسون تتردد فيها، وُلد لاعب يحمل على كتفيه إرثًا مزدوجًا ثقيلًا.

أب صنع مجده بقدميه فوق العشب الأخضر، واسم اختاره تيمنًا بأسطورة أخرى بعيدة عن المستطيل الأخضر: مايكل جوردان، ملك كرة السلة.

هكذا جاء جوردان لارسون، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلى الدنيا في مدينة روتردام الهولندية، محمّلاً باسمين عظيمين لم يكن يعلم بعد أن ظلهما سيمتد فوقه طويلاً، وأن عليه أن يكبر وهو يبحث عن يوم يُذكر فيه مجردًا من ظل الأب وصدى الأسطورة الأخرى، يوم يشق فيه طريقه فوق عشب لم يمهده له أحد. كان والده هنريك أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة السويدية، بدأ مسيرته مع هوجابورج ثم هلسنبورج، قبل أن ينتقل إلى فاينورد عام 1993، فسلتيك الذي ارتبط باسمه أعوامًا طويلة، ثم برشلونة، وأنهى مسيرته معارًا إلى مانشستر يونايتد.

لعب مع منتخب بلاده 106 مباريات وسجل 37 هدفًا، وفاز بالكرة الذهبية السويدية مرتين، في 1998 و2004.

والدته ماجدالينا سبيوث، ابنة سياسي ومديرة تعليم في بلدية محلية، التقت بهنريك في مطعم حين كان في الـ 19 من عمرها.

تزوجا في الـ 21 من يونيو 1996، وأنجبا جوردان ثم أخته جانيل عام 2002، التي اختارت قفز الحواجز طريقًا لها.

نشأ جوردان بين هولندا والسويد، عادت العائلة إلى هلسنبورج بعد انتهاء حقبة فاينورد، وبين عامي 2004 و2006 التحق بأكاديمية لاماسيا في برشلونة بينما كان والده يرتدي قميص النادي الكاتالوني. هناك، في أروقة أحد أشهر مصانع المواهب في العالم، بدأ حسه الفني يتشكل.

بعد العودة إلى السويد انطلق مهنيًا من هوجابورج، النادي ذاته الذي بدأ منه أبوه قبل عقود، لكن في الدرجة الرابعة بعيدًا عن الأضواء.

وفي الـ 19 من يونيو 2013 لعب مباراة أمام تينهولتس إلى جانب والده الذي عاد إلى الملاعب في الـ 41 بسبب أزمة إصابات، مشهد نادر جمع الأب وابنه على أرضية واحدة.

في يناير 2014 وقع هلسنبورج عقده وهو في الـ 16، رغم اهتمام مانشستر يونايتد.

خاض أولى مبارياته في الدوري الممتاز في الـ 27 من يوليو أمام أوريبرو، وسجل هدفه الأول في السادس من يونيو 2015 أمام أوتفيدابيرج، قبل أسبوعين فقط من بلوغه الـ 18.

في تلك الفترة قال والده بصوت يحمل مزيجًا من القلق والفخر: «كنت أفضّل ربما لو اختار طريقًا آخر في حياته».

ثم انتقل إلى نوركوبينج عام 2018، قبل أن يوقع لسبارتاك موسكو عام 2019 مقابل نحو أربعة ملايين يورو، حيث خاض 72 مباراة وسجل 22 هدفًا.

وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أُعير إلى أيك السويدي عام 2022، ثم انتقل إلى شالكة، ومنه إلى كوبنهاجن عبر إعارة تحولت إلى عقد دائم. مع الفريق الدنماركي خاض 142 مباراة، سجل 39 هدفًا وصنع 15 أخرى، وشارك في دوري أبطال أوروبا.



تزوج من بيانكا والر، وأنجب منها جيسون عام 2021 ثم جيمس عام 2024.

يعيشان معًا، واشتريا فيلا فاخرة في هلسنبورج مقابل نحو 18 مليون كرونة سويدية عام 2024.

دوليًا مثّل السويد في كل الفئات العمرية قبل أن يرتدي قميص المنتخب الأول.

وفي الـ 25 من أغسطس 2026 أعلن نادي الاتفاق تعاقده الرسمي مع جوردان لارسون قادمًا من كوبنهاجن، بعقد يمتد حتى 2029.

هكذا، بعد رحلة طويلة بين الظلال والأسماء الكبيرة، وصل جوردان إلى الضفة الأخرى من البحر، حاملاً اسمه هو فقط هذه المرة، ليكتب فصلاً جديدًا بدأه بهدف فرض التعادل 3ـ3 على القادسية في ديربي الشرقية، الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.