من بوابة واتفورد.. أنطونيو يعود إلى المنافسات الإنجليزية

انضم ميخائيل أنطونيو إلى صفوف فريق واتفورد الإنجليزي الأول لكرة القدم، في صفقة انتقال حر مدة ​عام واحد، ليعود مهاجم وست هام يونايتد السابق إلى الدوري الإنجليزي.

وقال أنطونيو ‌في بيان صحافي: «هناك مجموعة رائعة من اللاعبين هُنا، إنهم ⁠في ⁠كامل تركيزهم ومستعدون لإظهار قدراتهم الموسم الجاري، واتفورد نادٍ كبير، وأنا بصدد الانضمام إليه وآمل أن أحقق النجاح والمساعدة وأقدم كل ما أستطيع».

وأضاف أنطونيو: «سجلت بعض الأهداف في مرمى واتفورد، لذا آمل أن أتمكن من تسجيل بعض الأهداف لصالحه الآن عندما أكون في أفضل حالاتي».

وتعرض اللاعب الجمايكي، صاحب الـ36 عامًا، وهو أفضل هدّاف في تاريخ وست هام بالدوري الإنجليزي الممتاز، لحادث سير خطير ديسمبر 2024، عندما اصطدمت ‌سيارته بشجرة وهو ​في ‌طريقه ⁠إلى ​المنزل عائدًا ⁠من التدريب، وأصيب بكسر في عظم الفخذ في أربعة مواضع، ولم يلعب مع الفريق مجددًا.

ورحل أنطونيو عن وست هام في أغسطس 2025، بعد أن قرر النادي اللندني ⁠عدم تجديد عقده.

وهبط الفريق ‌إلى دوري ‌الدرجة الأولى بعد أن احتل ​المركز 18 ‌في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم ‌الماضي.

وانضم أنطونيو إلى السيلية القطري في مارس الماضي، وهو أول فريق يمثّله منذ خضوعه لجراحة عُقب الحادث.

ويحتل واتفورد ​المركز الـ 12 ​في دوري «التشامبيونشيب»، برصيد ثماني نقاط من ست مباريات.