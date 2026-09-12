بونو يعود إلى حماية شباك الهلال

استعاد المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مكانه في تشكيل «الأزرق»، مسجلًا حضوره بين الأسماء التي ستبدأ أمام التعاون، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

واختاره الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، ضمن التشكيل، بعدما عاد عشية اللقاء إلى التدريبات الجماعية، إثر تعافيه من إصابة عضلية داهمته خلال فترة الإحماء التي سبقت المباراة الماضية أمام نيوم لينوب عنه زميله محمد العويس في حراسة مرمى الفريق.

وخسر الفريق العاصمي تلك المباراة بهدفين نظيفين استقبلتهما شباك العويس، الذي عاد مجددًا إلى مقاعد البدلاء بعد مشاركة واحدة أساسيًا منذ بداية الدوري.

واحتفظت بقية أسماء التشكيل بأماكنها دون تغييرات، بداية من خط الدفاع المكون من محمد محزري والسنغالي خاليدو كوليبالي وحسّان تمبكتي ومتعب الحربي، وأمامهم ثلاثي الوسط محمد كنو والبرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مع وجود البرازيلي جابرييل مارتينيلي والهولندي كريسينسيو سامفريل، الجناحين الأيمن والأيسر، والإنجليزي أولي واتكينز، رأس الحربة.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعد خمسة انتصارات وهزيمة، متأخرًا بنقطة خلف القادسية الوصيف، وباثنتين خلف الاتحاد المتصدر، وكل منهما لعب مباراة زائدة عن «الأزرق».