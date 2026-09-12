إصابتان وقرار فني يغيرون التعاون أمام الهلال

خرج أربعة لاعبين لأسباب متباينة من تشكيل فريق التعاون الأول لكرة القدم، ودخلت أسماء أخرى بدلًا منهم ضمن خيارات المدرب الصربي زاركو لازيتيتش أمام الهلال، السبت، في سابع جولات دوري روشن السعودي.

ووفق ما جاء على حساب النادي في منصة «إكس»، يغيب المدافع متعب المفرج، بداعي وعكة صحية، والمهاجم باسم العريني بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى تحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

في المقابل، أبعد المدرب كلًا من الألباني نديم بيرامي، صانع اللعب، والجناح سيف رجب إلى مقاعد البدلاء بقرار فني.

وكان هؤلاء اللاعبون الأربعة شاركوا أساسيين في المباراة الماضية التي خسرها التعاون أمام الحزم بهدف دون رد.

ويشارك بدلًا منهم أمام الهلال بسام الحريجي، الظهير الأيمن، وإبراهيم محنشي، لاعب الوسط، والجناح محمد الكويكبي، والمهاجم المغربي يونس البحراوي.

وفي المباراة الماضية دخل محنشي والكويكبي بديلين خلال الشوط الثاني، وغاب الحريجي عن القائمة، وكذلك البحراوي الذي كان موقوفًا لطرده في سابقتها.

ويواجه التعاون منافسه الهلال بتشكيل يضم البرازيلي مايلسون سانتوس، حارس المرمى، وأمامه المدافعون بسام الحريجي، والجزائري زين الدين بلعيد، وعون السلولي. وفي خط الوسط يلعب محنشي مع البلغاري مارين بيتكوف والمغربي أشرف المهديوي والليبيري أوسكار دورلي، ويشغل الإيفواري بارفيه جويجون مركز صناعة اللعب خلف الكويكبي والبحراوي.

ويحتل التعاون المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعد 3 تعادلات و3 هزائم، ودون تحقيق أي انتصار.