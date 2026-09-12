أمام باختاكور.. مسعود والجهني يعززان صفوف الأهلي

دخل نايف مسعود، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، حسابات مدربه الهولندي مارينو بوسيتش في مواجهة باختاكور الأوزبكي المقررة الإثنين المقبل ضمن الجولة الأولى من مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وخرج مسعود من المستشفى بعد أن لازمه اليومين الماضيين نظير معاناته من جفاف ما غيّبه عن مواجهة الحزم التي كسبها الأهلي 3ـ1، الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

ومنح الجهاز الطبي الضوء للاعب الوسط «25 عامًا» للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الفريق الأوزبكي.

وعلى صعيد متصل أنهى زياد الجهني برنامجه التأهيلي، الجمعة، بعد أن خضع إلى جلسات علاجية مكثفة أسهمت في عودته إلى التدريبات الجماعية.

وعانى الجهني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية غيّبته عن مواجهتي القادسية والحزم لحساب الجولتين السادسة والسابعة من دوري روشن السعودي.