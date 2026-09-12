هيئة الأفلام تشارك في مهرجان تورنتو السينمائي

تشارك هيئة الأفلام في الدورة الـ 51 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، التي تنظم حاليًا في مدينة تورونتو الكندية خلال الفترة من 10 حتى 20 سبتمبر 2026، عبر جناح خاص بحضور ممثلين عن الهيئة ومؤسسة فيلم العلا ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، في تأكيد على حضور صناعة الأفلام والقصص السعودية في أبرز المحافل السينمائية الدولية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الهيئة بتحفيز الشراكات الدولية وتعزيز فرص التعاون في قطاع الأفلام، بما يسهم في دعم النمو المستدام لصناعة السينما في السعودية، وتعزيز موقعها بوصفها وجهة جاذبة للإنتاج السينمائي.

ويمثّل الجناح السعودي في مهرجان تورونتو 2026 منصة للتعريف بجهود السعودية، وإبراز تنوّع مواقع التصوير فيها، بما يسهم في جذب صناع السينما وشركات الإنتاج الدولية، كما تسعى الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز تفاعلها مع الإعلام والمؤسسات السينمائية الدولية، وترسيخ موقعها كممكّن فاعل في صناعة الأفلام عالميًا، من خلال إبراز برامج الحوافز التنافسية ومنظومة الإنتاج المتكاملة التي توفرها السعودية.

ويُعد مهرجان تورونتو السينمائي الدولي من أبرز المحافل السينمائية في العالم، وأحد أهم منصات إطلاق الأفلام قبيل موسم الجوائز، إذ انطلق عام 1976م في مدينة تورونتو الكندية، وترسّخت مكانته على مدى العقود الماضية كونه ملتقى رئيسًا يجمع صناع الأفلام والنقاد والمؤسسات السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي نسخته الـ51، في الذكرى الخمسين لتأسيسه، وسط مشاركة واسعة تضم مئات الأفلام من دول عدة حول العالم، إلى جانب تنظيم سوق الأفلام في مركز ميترو تورونتو للمؤتمرات الذي يستمر حتى 16 سبتمبر الجاري.