لاج: لعبنا مباريات أكثر من فرق أوروبا

توقع البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، مواجهة صعبة أمام أبها، الأحد، في سابع جولات دوري روشن السعودي، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الفوز بالنقاط الثلاث.

وقال لاج في المؤتمر الصحافي، السبت: «شاهدت مباراة النصر وأبها، والمواجهة ستكون صعبة، وعلينا أن نظهر بعقلية جيدة، ولا يمكننا النظر إلى جدول أبها في الترتيب، بل للطريقة التي يلعبون بها، والأهم الحصول على النقاط الثلاث».

وتابع المدرب البرتغالي: «علينا دراسة أبها وكيفية دفاعهم، وأين توجد المساحات، لنخلق استراتيجية لمواجهتهم، متزامنة مع هويتنا الفنية».

وأضاف لاج: «من المهم رؤية كيفية لعبنا، وكنا نستحق نتائج أفضل أمام الأهلي والخلود والقادسية، ولعبنا مباريات صعبة خارج ملعبنا، وانتصرنا فيها جميعًا، ونحاول الفوز في كل المباريات، ونريد الاستمرار في التطور».

وتطرق مدرب الدرعية إلى ضغط المواجهات قائلًا: «أضع الكثير من الضغط على نفسي، ولا أحتاج للضغوطات من الخارج، وقلت في المؤتمر الصحافي لمباراة الفتح الماضية أننا نلعب مباريات أكثر مما يُلعب في أوروبا، ففي البريميرليج لعبت 4 جولات، بينما في السعودية 7 جولات، وإذا كان الفرق يومين من أجل الإعداد فالأمر صعب نسبيًا».

وواصل لاج: «في كل مكان بالعالم، يكون هناك أسبوع راحة للبطولات خلال شهر أغسطس، وفي هذا الوقت تكون درجات الحرارة في إنجلترا بين 20 و21، وهنا نلعب في درجات حرارة بين 40 و42، وفي مباراتنا ضد الاتفاق اضطرت الجماهير للذهاب إلى المستشفيات بسبب الأجواء الصعبة».

وعن أداء فريقه خلال الجولات الست الماضية من الدوري، أجاب لاج: «البيانات تُظهر أن فريقي يلعب ويركض كثيرًا رغم الظروف الصعبة، وأحيانًا مع قرارات ليست جيدة من الحكم، وهذا ليس عذرًا لأنه يحدث للجميع، والواقع صعب».

كما تحدث البرتغالي لاج عن مشكلة إهدار الفرص قائلًا: «لا يمكننا أن نتحكم في مستوى صناعة الفرص وأفضل فرصة في المباراة هي ركلة الجزاء، ولا يوجد لاعب في العالم لا يضيع ركلة جزاء، وبالتالي علينا أن ننظر إلى الأمور من منظور الأرقام والإحصاءات، ولا يوجد حل سحري لعملية إضاعة الفرص، والحل يوجد في العمل على ما يمكن التحكم به فقط».

وأكمل مدرب الدرعية: «عملنا مع مشاري النمر على عملية التحرك خلف ظهر الدفاع في التدريبات، وكان يكرر هذه العملية كثيرًا، وجاء هدف الخلود من اجتهاده في التدريبات، وبالتالي، مثل هذه العملية نستطيع حلها بالتدريب والتكرار على أمل أنه حينما يتكرر الموقف ذاته مع اللاعب في المباراة يحسن التعامل معها، ويكون مرتاحًا فيها واللاعبون يحتاجون إلى الوقت من أجل تطوير الثنائيات».

وكشف مدرب الدرعية عن أن جميع لاعبيه متاحين للمشاركة أمام أبها باستثناء أوسكار، مشيرًا إلى أن فريقه سيفقد خلال فترة التوقف نحو 10 لاعبين بسبب انضمامهم إلى منتخباتهم.