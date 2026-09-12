النصر يلعب بـ 7 أجانب.. وسيماكان احتياط

أعاد الأسترالي أنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عبد الإله العمري، والبرتغالي جواو فيليش إلى القائمة الأساسية خلال المباراة أمام الخليج، السبت، في سابع جولات دوري روشن السعودي.

وتأتي عودة العمري إلى التشكيلة الأساسية، التي تشهد مشاركة سبعة لاعبين أجانب، بعد أن خاض الدقائق الأخيرة من مباراة أبها الماضية بديلًا، أما فيليش، فيظهر مجدَّدًا عقب غيابه عن المواجهة ذاتها بداعي الإيقاف.

وزجَّ المدرب الأسترالي بالعمري، وفيليش أساسيين على حساب الفرنسي محمد سيماكان، وعبد الله الحمدان اللذين وضعهما على دكة البدلاء بعد أن شاركا أساسيين أمام أبها.

وبخلاف هذين التغييرين، حافظ تسعة لاعبين على أماكنهم في التشكيل الأساسي، وهم البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، الإسباني إينيجو مارتينيز، نواف بوشل، سعد الناصر، عبد الله الخيبري، البرتغالي سامو كوستا، البرازيلي أنجيلو جابرييل، السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر المركز الرابع بـ 15 نقطةً، بينما يأتي الخليج في الـ 13 بأربع نقاطٍ قبل مباراتهما المقرَّرة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.