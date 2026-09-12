مارتينيلي.. «هاتريك» الهلال يعيد ذكريات بورتسموث

بصم البرازيلي جابرييل مارتينيلي، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، على ثاني «هاتريك» خلال مسيرته الاحترافية، مفتتحًا سجل أهدافه مع «الأزرق» بثلاثيةٍ في مرمى التعاون، السبت، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي.

وجاءت أهدافه في الدقائق 18 و43 و50 من المباراة التي سجَّلت المشاركة الثالثة للاعب مع الفريق العاصمي.

وحسبَ موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، سبق للبرازيلي إحراز «هاتريك» وحيدٍ قبل انتقاله إلى الهلال، وسجَّله لأرسنال الإنجليزي أمام بورتسموث، 11 يناير الماضي، ضمن منافسات كأس إنجلترا، وفاز «المدفعجية» 4ـ1 في تلك المباراة.

وكتب اللاعب ثاني أسرع انطلاقاته التهديفية بعدما سجَّل ثلاثيته الجديدة في مباراته الثالثة مع الهلال.

وظهر مارتينيلي بقميص الفريق للمرة الأولى عندما دخل بديلًا أمام الشباب قبل أن يشارك أساسيًّا أمام نيوم والتعاون على الترتيب.

ويخوض مارتينيلي ثالث تجارب مسيرته التي بدأها من بوَّابة إيتوانو البرازيلي قبل احترافَيه خارجيًّا في أرسنال، ثم الهلال.

ووفق «ترانسفير ماركت»، سجَّل اللاعب هدفه الأول مع إيتوانو في مشاركته السادسة، وأسكنه مرمى ساو بينتو ضمن بطولة باوليستا 2019.

وجاءت انطلاقته التهديفية بصورةٍ أسرع مع أرسنال، الذي أحرز هدفين له في مشاركته الثانية، واستقبلتهما شباك نوتنجهام فورست ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتأخرت انطلاقته التهديفية مع الهلال بفارق مباراةٍ واحدةٍ عن تلك التي سجَّلها برفقة أرسنال.