جائزة إسبانيا الكبرى.. نوريس الأسرع في التجارب التأهيلية

تفوّق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس على الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر بطولة العالم للفورمولا 1، في التجارب التأهيلية لينطلق من المركز الأول في سباق جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة مادرينج، السبت.

وتقدم نوريس، بطل العالم الحالي، الذي كان الأسرع على الحلبة خلال لفة واحدة بوقت قدره 1:31.824 دقيقة على أنتونيلي بفارق ضئيل بلغ 0.011 ثانية، بينما حلّ سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن ثالثًا بوقت 1:31.964 دقيقة.

وقال نوريس، الذي حقق أسرع توقيت للمرة الثالثة في أربعة سباقات «أنا مصدوم، بل مندهش قليلًا لوجودي هنا الآن. يا إلهي، لقد كانت واحدة من أفضل اللفات التي أديتها في مسيرتي».

وأضاف ابن الـ 26 عامًا: «كان الأدرينالين مرتفعًا للغاية في اللفة الأخيرة، عليك أن تسترخي وتترك الأمور تسير بانسيابية».

وسينطلق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، من الصف الثاني بجوار فيرستابن، بطل العالم 4 مرات، بعد تسجيله رابع أسرع توقيت «1:32.013 د».

أما زميل هاميلتون في فيراري، شارل لوكلير من موناكو، فحلّ خامسًا وتقدم على كل من البريطاني جورج راسل «مرسيدس»، الأسترالي أوسكار بياستري «ماكلارين»، النيوزيلندي وليام لوسون «ريد بول»، الأرجنتيني فرانكو كولابينتو «ألبين»، والبريطاني أرفيد ليندبلاد «رايسينج بولز».