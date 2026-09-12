الخليج يواجه النصر بتغيير هجومي

يخوض فريق الخليج الأول لكرة القدم مواجهته ضد النصر، السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي بتغيير وحيد على قائمته الأساسية مقارنة بالتي بدأت مواجهة الرياض الماضية.

وطال التغيير الذي اعتمده البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الخليج، خط الهجوم، وتضمن مشاركة صالح العمري بدلًا من ثامر الخيبري الذي كان أساسيًا في مباراة الرياض التي انتهت بالتعادل السلبي في سادس جولات الدوري.

وباستثناء هذا التغيير، فقد أبقى جوميز على أسلحته المعتادة والمتمثلة في اللكسمبورجي أنتوني موريس، حارس المرمى، المالي بوبكر كوياتي، محمد الخبراني، البرتغالي بيدرو ريبوتشو، سعيد آل حمسل، البرتغالي ميجيل كريسبو، الإسباني عمر ماسكاريل، نواف الصعدي، ماجد كنبة، والفرنسي أنجيلو فولجيني.

ويخوض الفريق الخلجاوي مواجهة النصر باحثًا عن انتصاره الأول بعدما اكتفى بحصد 4 نقاط من 4 تعادلات مقابل خسارتين خلال الجولات الستة الماضية، أما النصر صاحب المركز الرابع بـ15 نقطة فإنه يطمح في تحقيق فوزه الثاني تواليًا.